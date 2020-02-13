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تكريم الفائز بالمركز الأول عربيا في مسابقة فن الخطابة والتحدث بالفصحى

الخميس 13 فبراير 2020 01:15 م بتوقيت مسقط

العمانية - جنوب الشرقية

كرمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية اليوم الطالب حمزة بن خالد الراشدي الفائز بالمركز

الأول عربيا في مسابقة / فن الخطابة والتحدث بالفصحى وتعميق دراسة النحو / على مستوى الصف العاشر والتي أقيمت بجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

وقال سعيد بن سالم الشرجي مدير دائرة البرامج التعليمية بمحافظة شمال الشرقية إن المسابقة تنفذ سنويا من قبل وزارة التربية والتعليم وتعمم على جميع المدارس في محافظات السلطنة مشيرا إلى أن المسابقة تنقسم إلى فئتين فئة للصف العاشر وفئة للصف الثاني عشر.

رعى حفل التكريم علياء بنت سعيد الحبسية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية وبحضور عدد من المعلمين بمدرسة قتادة بن النعمان للتعليم الأساسي.

 

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