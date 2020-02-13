تمديد الاكتتاب في صندوق أمان حتى مطلع مارس

مسقط - الرؤية

وافقتْ الهيئة العامة لسوق المال على تمديد الاكتتاب في صندوق أمان للاستثمار العقاري، خلال الفترة 16 فبراير وحتى 1 مارس.

وجاءَ القرارُ بعد قيام مدير الاستثمار وإدارة الصندوق بالتفاوض والاتفاق مع سندان للتطوير على مدّ مدة التعاقد لخمسة أعوام بدلاً من عامين، مع الاحتفاظ بكافة بنود نشرة الإصدار والعقد السابقة كما هي، وبصافي أرباح سنوية قدرها 7%.

وارتأى القائمون على الصندوق تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لإعطاء الفرصة للمكتتبين الذين لم يتسع أمامهم الوقت للاكتتاب؛ نظراً للظروف العصيبة التي مرت بها البلاد مطلع يناير الماضي؛ وذلك وفقاً للشروط المحدثة للمشاركة في الاكتتاب.

وبالنسبة للمكتتبين السابقين في وحدات الصندوق خلال الفترات الماضية، سيتم اعتبار طلبات اكتتابهم سارية المفعول، إن لم يتقدم المكتتب بطلب تعديلها أو إلغائها.

ويعتبر صندوق أمان باكورة الصناديق العقارية التي يتوقع لها أن ترفد الاقتصاد العماني بمصادر أخرى للدخل، كما تسهم في تعزيز وضع القطاع العقاري بشكل عام. ويأتي القرار في ظل الحرص من جميع الأطراف على إرساء دعائم هذا النوع من الاستثمار في السوق العُماني، وإيماناً بالمساهمة الإيجابية لصناديق الاستثمار العقارية "ريت" في تطوير أسواق المال.