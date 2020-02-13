اعتماد مشروع التراث الطبي العماني

مسقط - الرؤية

عقدتْ اللجنة التوجيهية للبرنامج الإستراتيجي لبحوث التراث الثقافي العُماني، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس اللجنة التوجيهية للبرنامج، وبحضور أصحاب السعادة وأعضاء اللجنة، والمكرمة الدكتورة عائشة الدرمكية مديرة البرنامج؛ وذلك في مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بمدينة الإعلام.

واعتمدتْ اللجنة مقترحَ مشروع التراث الطبي العماني الذي يختصُّ بالبحث والدراسة بشأن الأطباء العمانيين الذين أسهموا في تطور علوم الطب في مختلف العصور التاريخية.

كما استعرضَ الاجتماع آليات تنفيذ مبادرة "ابدع واستثمر"، والتي يتبناها البرنامج، وتهدف لتطوير المهارات الابتكارية لدى الشباب العماني في مجالات التراث الثقافي. إلى جانب استعراض منجزات البرنامج إعلاميا للعام 2019، ومقترح الخطة الإعلامية للعام 2020، واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.

وناقشت اللجنة المقترحات المقدَّمة من قِبل الفرق البحثية في المشروعات التي اعتمدتها اللجنة في اجتماعاتها السابقة، وهي مشروع التراث اللغوي، ومشروع الحكايات والأساطير المرتبطة بالأمكنة، ومشروع الشخصيات العمانية المشتغلة في التجارة والصناعة، وتم استعراض تقارير اللجان العلمية وإجراءات التفاوض والاعتماد، وآليات الدعم