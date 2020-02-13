"الدولة" يناقش مع وفد "موديز" سبل تعزيز جاذبية السلطنة للمستثمرين

مسقط – الرؤية

زار وفد من مؤسسة "موديز" أمس الأربعاء، مجلس الدولة، وذلك ضمن زيارته الحالية للسلطنة.

واستقبل الوفد المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي عضو مكتب المجلس، والدكتور أحمد بن حميد الشبلي نائب الأمين العام المساعد لمركز المعلومات والبحوث.

وتطرق اللقاء إلى الدور المهم الذي يقوم به مجلس عُمان في التشريعات ذات العلاقة بالمسائل الاقتصادية والمالية والتنسيق بين المجلس والحكومة في سبيل تعزيز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الأداء الاقتصادي للسلطنة خاصة في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين في ظل المقومات التي تتمتع بها البلاد ومنها المدن الصناعية والاقتصادية التي توفر حزمة من الحوافز للمستثمرين.

وفي ختام الزيارة، أجرى الوفد جولة في أرجاء المجلس تعرف خلالها على مرافقه المختلفة.