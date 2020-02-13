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مكتب مجلس الدولة يناقش إعادة تشكيل لجان الصداقة البرلمانية

الخميس 13 فبراير 2020 08:50 ص بتوقيت مسقط

مكتب مجلس الدولة يناقش إعادة تشكيل لجان الصداقة البرلمانية

مسقط - الرؤية

 استعرض مكتب مجلس الدولة، أمس الأربعاء، تقرير إعادة تشكيل لجان الصداقة البرلمانية لمجلس الدولة على ضوء ما تم الاتفاق عليه مع مجلس الشورى حول تمثيل السلطنة في المحافل الإقليمية والدولية ولجان الصداقة.

وقيّم المكتب في اجتماعه الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المكتب وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، الجلسة العادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 24 من ديسمبر العام الماضي، والتي خصصت لتأبين جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه-.

واطلع مكتب المجلس في الاجتماع على مجموعة من التقارير والموضوعات منها: التقرير المقدم من المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي حول زيارة وفد مؤسسة فيتش الذي زار المجلس مؤخراً، والتقرير المقدم من الأمانة العامة المساعدة لشؤون الجلسات واللجان حول الموضوعات التي تطرق إليها معالي الدكتور الرئيس في اجتماعاته بالمكرمين والمكرمات  أعضاء اللجان الدائمة، إضافة إلى الإطلاع على  التقرير الختامي لإنجازات الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث للعام 2019م.

 

وفي ختام الاجتماع تطرق مكتب المجلس إلى  تقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع، كما تمَّ مناقشة ما استجد على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

الكلمات المفتاحية
#الدولة #البرلمانية

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