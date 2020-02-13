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وزير المكتب السلطاني يستقبل مستشار "الدفاع البريطانية" لشؤون الشرق الأوسط

الخميس 13 فبراير 2020 08:49 ص بتوقيت مسقط

وزير المكتب السلطاني يستقبل مستشار "الدفاع البريطانية" لشؤون الشرق الأوسط

مسقط – الرؤية

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وزير المكتب السلطاني صباح أمس الأربعاء، الفريق السير جون لوريمير المستشار الخاص لوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط والوفد المرافق له.

في بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف، ومن جانبه قدم الفريق السير جون لوريمير شكره وتقديره للسلطنة، مشيداً بمتانة التعاون والتنسيق الدائمين بين السلطنة والمملكة المتحدة الصديقة لاسيما في المجالات العسكرية بما يحقق الأهداف المرجوة.

وأكد الفريق السير جون لوريمير على استمرار توجه المملكة المتحدة لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين مستعرضًا أهم الجوانب ذات الصلة، متمنياً أن تبقى عُمان آمنة مستقرة تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان القائد الأعلى -حفظه الله-.

 

من جانبه، أكد معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني على التزام السلطنة الثابت بتنمية جوانب العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، متمنياً للضيف دوام التوفيق.

حضر اللقاء سعادة السفير البريطاني المعتمد لدى السلطنة.

الكلمات المفتاحية
#السلطاني #المستشار

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