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قائد "البحرية الأمريكية" في ضيافة الراسبي

الخميس 13 فبراير 2020 08:47 ص بتوقيت مسقط

قائد "البحرية الأمريكية" في ضيافة الراسبي

مسقط – الرؤية

استقبل معالي محمد بن ناصر الراسبي، الأمين العام بوزارة الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة، صباح أمس الأربعاء، الفريق بحري جيمس مالوي قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

 ورحب معاليه بالضيف الزائر الذي عبر عن شكره وتقديره للسلطنة، حيث تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، واستعراض عدد من وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 حضر المُقابلة عدد من كبار الضباط، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط، والوفد المرافق للضيف.

 

الكلمات المفتاحية
#البحرية #الأمريكية

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