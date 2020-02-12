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تدابير احترازية لاحتمال تأثر إمدادات المياه

"ديم" تناقش إجراءات صيانة محطة تحلية المياه بقريات

الأربعاء 12 فبراير 2020 08:42 م بتوقيت مسقط

"ديم" تناقش إجراءات صيانة محطة تحلية المياه بقريات

 

مسقط – الرؤية

عقدت اللجنة الرئيسية للطوارئ في "ديم"، أمس، اجتماعا بالمكتب الرئيسي للهيئة في بوشر لمناقشة الطلب المقدم من شركة هاي فليكس عُمان المالكة لمحطة تحلية المياه بقريات حول برنامج إجراء الصيانة الدورية للمحطة خلال يومي 28 و29 فبراير.

واستعرض الاجتماع أهم الإجراءات الاحترازية التي سيجري اتخاذها للتقليل من تأثر إمدادات المياه أثناء فترة الصيانة والمخطط أن تستمر لمدة 48 ساعة، حيث تغذي المحطة ولايات قريات والعامرات ومطرح ومسقط وأجزاء من ولاية بوشر.

وتم تفعيل عمل لجان الطوارئ الفرعية التابعة لـ"ديم" في الولايات المتأثرة للتأكد من مصادر المياه البديلة التي سيجري توفيرها مثل التأكد من رفع مستويات المياه بجميع خزانات التجميع الرئيسية والفرعية وتفعيل الضخ التبادلي بين محطات تحلية قريات والغبرة وبركاء، إضافة إلى استخدام الآبار الموجودة في الولايات. وتحث الهيئة كافة المشتركين على اتخاذ التدابير اللازمة، ومواصلة ترشيد استهلاك المياه.

الكلمات المفتاحية
#ديم #مياه #الشرب

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