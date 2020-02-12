"ثقافية نادي نزوى" تنظم أصبوحة أدبية لتأبين جلالة السلطان قابوس

نزوي - الرؤية

تنظّم اللجنة الثقافية العلمية بنادي نزوى بعد غدٍ السبت، أصبوحة ثقافية أدبية لتأبين فقيد الوطن جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه.

وأعدت اللجنة فقرات متنوعة تتناول سيرة ومآثر فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية والدور التاريخي الذي قام به لخدمة الوطن في مختلف المجالات على مدى خمسين عاماً، وتتضمن كلمات وقصائد شعرية وفقرات أخرى حيث تقام الأصبوحة في القاعة الرئيسية بمكتبة نزوى العامة.

من جانبه أوضح عبدالله بن محمد العبري، رئيس اللجنة الثقافية والعلمية بنادي نزوى، أنّ هذه الأصبوحة تمّ الإعداد لها لكونها من الأحداث التي من المهم الوقوف عليها، فالمغفور له بإذن الله أرسى دعائم نهضة شاملة في السلطنة أصبحت محط أنظار الجميع ونالت الإشادة والإعجاب من كل دول العالم.

وقال العبري إنّ تنظيم اللجنة لهذه الفعالية استذكار لما قدّمه فقيد الوطن للشباب والرياضة بصفة عاملة من خلال الأندية الرياضية التي انضوت تحت لوائها العديد من اللجان الثقافية والعلمية والأدبية والفنية، وقامت بأدوار كبيرة في خدمة المجتمع.

وأضاف العبري أنّ الفعالية تتضمن جملة من القصائد الشعرية يقدّمها مجموعة شعراء من الولاية وباقي المحافظة بالإضافة لتقديم أحاديث من الذاكرة النزوية وكلمات تستذكر مآثر السلطان الراحل وتقديم عرض مرئي يتناول زيارات السلطان الراحل إلى الولاية ومتابعته للمشاريع التنموية والخدمية بها على مدى خمسة عقود بمشاركة جملة من شيوخ ورشداء وأهالي الولاية.