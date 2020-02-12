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"التنمية الاجتماعية بمطرح" تناقش إقامة مشروع "سوق المزايدة"

الأربعاء 12 فبراير 2020 08:30 م بتوقيت مسقط

"التنمية الاجتماعية بمطرح" تناقش إقامة مشروع "سوق المزايدة"

مطرح - العمانية

 

 عقدت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية مطرح، أمس، اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة سعادة الوالي أحمد بن هلال البوسعيدي، وبحضور أعضاء اللجنة كافة.

ناقش الاجتماع عدة موضوعات منها رسالة سعادة الدكتور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية حول جهود اللجنة في مساعدة المواطنين المحتاجين بولاية مطرح لتحسين أوضاعهم المعيشية، وتعزيز مفهوم التكافل والشراكة في المجتمع إضافة إلى رسالة حول عضوية اللجنة وآلية اختيار الأعضاء.

 واستعرض الاجتماع رسالة سعادة الدكتور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، حول برنامج الإرشاد الزواجي للمقبلين على الزواج "تماسك" وخطاب مدير عام الإسكان بمحافظة مسقط حول المساعدة المادية لبعض المواطنين إضافة إلى رسالة مدير دائرة التنمية الاجتماعية حول الحسابات البنكية للجنة التنمية الاجتماعية.

وناقشت اللجنة كذلك إقامة مشروع إنشاء سوق المزايدة، وسيتم اختيار الموقع من خلال فريق العمل المكلف بإعداد تصوّر كامل للمشروع بالتنسيق مع بقيّة الجهات، وطلبات الشيوخ والرشداء والمواطنين المتعلقة ببعض المساعدات المختلفة.

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#مطرح

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