طلبة السلطنة يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة فن الخطابة والفصحى بمصر

مسقط – الرؤية

حصل حمزة بن خالد الراشدي، طالب بالصف العاشر بمدرسة قتادة بن النعمان للتعليم الأساسي في تعليمية محافظة شمال الشرقية، على المركز الأول عربيًا في مستوى الصف العاشر، وحصل مصعب بن محمد الكندي، طالب بالصف الثاني عشر بمدرسة الإمام ناصر بن مرشد للبنين من تعليمية محافظة جنوب الباطنة على المركز الثالث عربيًا على مستوى الصف الثاني عشر وذلك في مسابقة فن الخطابة والتحدث بالفصحى وتعميق دراسة النحو التي عقدت بجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

وحول الفوز في هذه المسابقة قال د. إسحاق الخنجري، مدرب التحدث باللغة العربية الفصحى ومشرف على المسابقة: "هذا إنجاز لافت يعكس حرص وزارة التربية والتعليم على المُشاركة في المسابقات المختلفة وتمكين علوم اللغة العربية في مسار العملية التعليمية للطلاب؛ حيث تسعى الوزارة باستمرار لتطوير المهارات اللغوية للطلبة عبر مشاريع ترفد الحقل التربوي بفلسفة اللغة العربية وأسرارها".

وتحدث د. إسحاق الخنجري عن مسابقة فن الخطابة والتحدث بالفصحى وتعميق دراسة النحو قائلًا:"تُعد المسابقة حاضنة مختلفة في اكتشاف قدرات الطلاب المهارية في اللغة العربية الفصحى من خلال قياس مدى تمكنهم في الإلقاء وتمثيل لغة الجسد واستحضار المعرفة العلمية ووجود الثقة الذاتية، وهذا ما تجلى لدى المشاركين في المسابقة، حيث شارك من كل دولة طالبان في المستويين الإعدادي والثانوي، وكان التنافس واضحًا بينهم".

وقال حمزة الراشدي الفائز بالمركز الأول:"المسابقة كانت سهلة بسبب الاستعداد الجيد والتهيؤ المسبق لها، وكل ذلك كان بمساعدة الأساتذة والمشرفين الذين أولونا جل الاهتمام ووفروا لنا المصادر والمراجع اللغوية التي يمكننا الاستعانة بها لمعرفة المعلومات اللازمة عن المسابقة، وكانت هناك صعوبات تتمثل في عدم معرفة طبيعة التقييم وبعض الإشكالات اللغوية ولكن ولله الحمد تخطيناها بمُساعدتهم فلهم كل الشكر والتقدير".

وأضاف الراشدي: "عند مشاركتنا في القاهرة وجدنا تنافساً من الطلبة والطالبات المشاركين في هذه المسابقة حيث بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق الفوز وتشريف السلطنة بمراكز متقدمة تحققت لنا بفضل الله حيث نتمنى التفوق الدائم لأبناء عُمان في جميع المحافل الدولية".

وقال مصعب الكندي الفائز بالمركز الثالث: "هذا الإنجاز هو إنجاز السلطنة ويعني لي الكثير فهو بوابة إلى إنجاز أكبر بإذن الله وهو بداية المسير فالمرء ما عاش عاملا وأنا أظل عاملا لخدمة هذا الوطن العزيز بما أوتيت وأرغب مستقبلاً في المشاركة في مسابقة إبداعات شبابية التي تنظمها وزارة الشؤون الرياضية".