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"تعليم الشرقية" تنظم "البرنامج الإثرائي" لموظفي دائرة البرامج

الأربعاء 12 فبراير 2020 08:11 م بتوقيت مسقط

 

 

صور - العمانية

 

 نظّمت المديرية العامة للتربية والتعليم، بمحافظة جنوب الشرقية، أمس الأربعاء، بدائرة البرامج التعليمية "البرنامج الإثرائي"لموظفي دائرة البرامج بهدف تنمية قدراتهم ورفع الكفاءة في الجوانب التربوية بمركز إعداد الناشئين في ولاية صور تحت رعاية حمود بن حمدان الحضرمي، المدير العام المساعد للتقويم التربوي والبرامج التعليمية والمدارس الخاصة.

ويتدرب 35 موظفًا من مشرفي الإرشاد النفسي والاجتماعي والتربية الخاصة والتعليم المستمر وأخصائي الأنشطة والتغذية بدائرة البرامج التعليمية.

ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور تقدمها نخبة من التربويين والإداريين والمشرفين بالمحافظة إلى جانب مختصين من إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك بجنوب الشرقية حيث تتناول المحاور مواضيع تفعيل الاستبانة الإلكترونية وتطبيقات السحابة الإلكترونية في تبادل البيانات والجودة والسمنة والاضطرابات النفسية وحقوف وواجبات المستهلك والتصميم والمونتاج.

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