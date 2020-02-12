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جلسة حوارية لجماعة الدراسات العليا بجامعة السلطان قابوس

الأربعاء 12 فبراير 2020 08:11 م بتوقيت مسقط

جلسة حوارية لجماعة الدراسات العليا بجامعة السلطان قابوس

الرؤية - طالب المقبالي

نظّمت جماعة الدراسات العليا بجامعة السلطان قابوس جلسة حوارية تحت عنوان: "الضغوطات ومتعة الدراسة"، والتي استضافت خلالها المكرمة الدكتورة ريا المنذرية، أستاذ مشارك بجامعة السلطان قابوس، بالإضافة لمجموعة من طلبة الدراسات العليا للاستفادة من تجارب مسيرتهم العلمية.

 ترأس جلسة الحوار أحمد الخروصي، رئيس الجماعة وطالب دكتوراه بالجامعة، وذلك بحضور عدد من طلبة الدراسات العليا وطلبة الدراسات الجامعية.

تهدف هذه الجلسة إلى الحد من الضغوطات التي قد يعاني منها طلبة الجامعة نتيجة ضيق الوقت وعدم التنظيم والموازنة بين الحياة الاجتماعية ومتطلبات الدراسة التي من شأنها صقل شخصيتهم وتطوير قدراتهم العلمية والعملية والبحثية، وذلك من خلال رفع هممهم لمواجهة التحديات وتطوير مهاراتهم للمضي قدماً في دراستهم وزيادة فرصهم لتحقيق النجاح.

وتحدثت المكرمة الدكتورة ريا المنذرية، عن مسيرتها العلمية وأهم التحديات التي واجهتها خلال ذلك، وحثت الطلبة على المشاركة في الأنشطة الطلابية والاستفادة من جميع الفرص والأنشطة الثقافية والترفيهية المتاحة لهم داخل الجامعة وخارجها للترويح عن النفس والحصول على حياة دراسية متزنة تجمع بين سلامة النفس وسلامة العقل.

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