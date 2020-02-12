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"السلامة المرورية بالكامل والوافي" تستعرض مساهمات الأهالي في المسابقة

الأربعاء 12 فبراير 2020 08:10 م بتوقيت مسقط

"السلامة المرورية بالكامل والوافي" تستعرض مساهمات الأهالي في المسابقة

 

الكامل والوافي - سعيد الهاشمي

عقدت لجنة السلامة المرورية بولاية الكامل والوافي، بمحافظة جنوب الشرقية، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة سعادة الشيخ سالم بن عبدالله المدحاني، والي الولاية، وبحضور أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مشاركتها في مسابقة السلامة المرورية لهذا العام، وكذلك استمارة التقييم والنقاط الواجب اتباعها، وكذلك تجديد اللوائح الإرشادية السابقة واستحداث لوائح جديدة، وكذلك التركيز على أهمية المساهمات الخاصة بالشركات العاملة بالولاية وخارجها.

واستعرضت اللجنة مساهمة الأهالي وإشراكهم في هذه المسابقة جنبًا إلى جنب مع مدارس الولاية ونادي الكامل والوافي الرياضي الثقافي وجمعية المرأة العمانية والفرق الأهلية وفي نهاية الاجتماع تمنى سعادة الشيخ والي الولاية رئيس لجنة السلامة المرورية التوفيق والنجاح لأعمال اللجنة بما يحقق الأهداف والغايات النبيلة والسامية للمسابقة.

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