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انطلاق برنامج تطوير القدرات للموظفين غير الأكاديميين بجامعة ظفار

الأربعاء 12 فبراير 2020 08:09 م بتوقيت مسقط

انطلاق برنامج تطوير القدرات للموظفين غير الأكاديميين بجامعة ظفار

 

 مسقط – الرؤية

افتتح الدكتور حسن سعيد كشوب، رئيس جامعة ظفار، برنامج تطوير القدرات للموظفين غير الأكاديميين في الجامعة.

وقال كشوب إنّ البرنامج يتم في إطار الاستراتيجية الشاملة للجامعة التي تهدف إلى رفع مستوى الأداء، وأنّه يتطلع إلى الوقوف على مدى استفادة المتدربين من البرنامج، وأثنى على التحضير المطول والجاد لهذا البرنامج، وأكد استمراره على مدار العام مما يضفي عليه طابع الاستدامة.

ومن ناحية أخرى أشار السفير د. خيرالدين عبداللطيف، مستشار مجلس الأمناء للتطوير والقائم على تنفيذ البرنامج في كلمته أنّ قيمة الموارد البشرية وإنتاجيتها تتضاعف بالخبرات المتراكمة والتدريب المستمر، الأمر الذي يمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من القدرة التنافسية العالمية.

وأضاف عبد اللطيف أنّ من أهم ملامح البرنامج شمولية وتكامل موضوعات ووحدات التدريب لتغطي مجالات العمل المختلفة في الشؤون المالية والإدارية والفنية، والبروتوكول والعلاقات العامة وثقافة خدمة العملاء والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، واللغات الأجنبية، إلى جانب المهارات الأساسية وأدوات العمل.

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