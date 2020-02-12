"تقنية مجلس الدولة" تناقش مع مسؤولي الصندوق العماني للتكنولوجيا تحديات وفرص الاستثمارات التقنية

مسقط – الرؤية

استضافت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة أمس، عدداً من المختصين بالصندوق العماني للتكنولوجيا، في إطار دراسة اللجنة حول "مشروع قانون الاستثمار في التقنية والابتكار". وضم وفد الصندوق العماني للتكنولوجيا المهندس يوسف بن علي الحارثي الرئيس التنفيذي للصندوق وبعض المختصين بالصندوق. كما استعرضت اللجنة خطتها للعام الجاري فيما يتعلق بالمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، برئاسة المُكرمة الدكتورة مريم بنت عبدالله العوادية رئيسة اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مع المختصين بالصندوق الوضع الحالي للاستثمار في المجالات التقنية على مستوى السلطنة، والتحديات التي يُواجهها الصندوق في المجالات الاستثمارية المتاحة للقطاعات التقنية بما في ذلك مجال البحث والتطوير والابتكار، والمُقترحات التشريعية والعملية التي يراها المختصون في الصندوق لخلق بيئة استثمارية محفزة للابتكار في المجالات التقنية عامة وفي مجال عمل الصندوق بصفة خاصة، والدور الحالي والمستقبلي للصندوق في خلق بيئة محفزة وداعمة لتطوير الفرص الاستثمارية في مجالات التقنية والابتكار وتمويل البحث والتطوير.

وتهدف الدراسة إلى مُراجعة التشريعات النافذة في السلطنة والتي تتعلق بالاستثمار في مجالات التقنية والابتكار، والوقوف على التحديات التي تواجه الاستثمار في المجالات التقنية وتعيق الابتكار في هذه المجالات، واقتراح منظومة متكاملة توفر بيئة محفزة للابتكار في المجالات التقنية بما يُسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.