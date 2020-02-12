"اقتصادية الشورى" تناقش مشروع اتفاق إطاري لـ"تحالف الطاقة الشمسية"

مسقط – الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى مشروع الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، المحال من مجلس الوزراء، واستضافت اللجنة عددًا من المختصين بوزارة النفط والغاز وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء للاستئناس بآرائهم حول مشروع الاتفاق.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2020م) برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وقدَّم المختصون بوزارة النفط والغاز نبذة للتعريف بالتحالف الدولي للطاقة الشمسية وأهدافه، والخطوات التي تمَّ اتخاذها للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وجهود السلطنة في استخدام الطاقة المُتجددة.

وأشار المختصون إلى رؤية التحالف والتي تتمثل في "توفير منصة مخصصة للتعاون بين الدول الغنية بالطاقة الشمسية"، ويمكن للمجتمع الدولي تقديم مساهمة إيجابية للمساعدة في تحقيق الأهداف المشتركة لزيادة استخدام الطاقة الشمسية في تلبية احتياجات الطلب على الطاقة بطريقة آمنة ومريحة وبأسعار معقولة، ومنصفة ومستدامة. وتشمل أهداف التحالف مُعالجة التحديات الرئيسية المتعلقة بالطاقة الشمسية، ومساعدة الدول الواقعة في المناطق الاستوائية، وإقامة شراكة عالمية لخفض أسعار الطاقة الشمسية.

وتطرق اللقاء إلى أحكام التحالف، ومن أهمها تنسيق الجهود المشتركة في تمويل الطاقة الشمسية والتقنيات الخاصة بها، والابتكار والبحث والتطوير وبناء القدرات، وبث روح التعاون بين الأعضاء لإنشاء علاقات متبادلة ومثمرة بالمنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة العامة والخاصة، إلى جانب تحديث التطبيقات الشمسية في ظل التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وتحدث المختصون بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء عن الخطوات الأساسية لتوصيل الألواح الكهروضوئية، وآلية تقديم الطلبات والمرفقات المطلوبة. فيما قدَّم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ملاحظاتهم حول بعض بنود الاتفاقية ومبرراتها، إضافة إلى استفسارهم بشأن الجدوى الاقتصادية للسلطنة في حال الانضمام والمصادقة على المشروع.