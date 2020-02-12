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مركز متطور لتجميع وتعبئة وتغليف الخضروات بأيادٍ عمانية

العوفي يطلع على تقنيات "الزراعة التكامية" في مزرعة الطاووس ببركاء

الأربعاء 12 فبراير 2020 07:49 م بتوقيت مسقط

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بركاء – الرؤية

زار معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية، أمس، مزرعة الطاووس في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة؛ واطلع معاليه على أقسام المزرعة وما تحتويه من تقنيات حديثة في إطار تبني "الزراعة بدون تربة"؛ والزراعة التكاملية.

كما استمع معاليه إلى نبذة قدمها المشرفون على المزرعة التابعة لشركة الطاووس للأنظمة الزراعية حول دورها في زراعة وتسويق الخضروات الطازجة؛ وتعرف على الأنظمة والأساليب الزراعية الحديثة المستخدمة في المزرعة.

وتابع معاليه أعمال حصاد بعض المحاصيل الزراعية مثل الفاصوليا والذرة والجزر بواسطة الميكنة الزراعية التي تتميز بالسرعة وتوفير الوقت والجهد. كما اطلع معالي الدكتور على زراعة محصول الفلفل الحلو بمختلف ألوانه والمزروعة بواسطة البيوت الخضراء الشبكية وتعرف من المختصين على آلية العمل لهذا النوع من الزراعات من حيث عمليات الري والتسميد والحصاد. وتفقد معاليه مركز تجميع وتعبئة وتغليف الخضروات الذي يتميز بأعلى المواصفات الفنية ويدار بأيادٍ عمانية، ويصل عدد العمانيين العاملين بالمزرعة والمركز حوالي 150 عاملا.

ورافق معاليه خلال زيارته للمزرعة كل من سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة والمهندس صالح بن محمد العبري مدير عام التنمية الزراعية والمهندس سليمان بن محفوظ التوبي مدير عام التسويق والاستثمار الزراعي والحيواني والدكتور حمود بن درويش الحسني مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية.

كما رافق معاليه المهندس سالم بن علي العمراني مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة والدكتور طارق بن موسى الزدجالي مستشار الوزارة للاستثمار الزراعي والسمكي والمهندس صالح بن محمد الشنفري، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة.

وتأسست شركة الطاووس للأنظمة الزراعية منذ ثلاثة عقود، وتعد من المزارع الأكثر إنتاجا بالسلطنة، حيث تنتج محاصيل آمنة وصحية مع الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة المعتمدة والمعترف بها عالميا. وتعد طرق الزراعة المستدامة جزءا من فلسفة الشركة التي تهدف إلى الحفاظ على أعلى قدرة إنتاجية من الأراضي والموارد المائية المتاحة من خلال الممارسات الزراعية المبتكرة.

الكلمات المفتاحية
#الزراعة #السمك #بركاء

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