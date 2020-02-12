34% تراجعا بتداولات "سوق مسقط".. و14% انخفاضا بصافي الاستثمار غير العماني

الرؤية - مريم البادية

ارتفعَ المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية، في إغلاق أمس، إلى مستوى 4108 نقاط تقريبا؛ بربح 2.5 نقطة، بنسبة 0.060 في المئة، مقارنة بمستوى إغلاقه السابق، وارتفع مؤشر العائد الكلي إلى 4381 نقطة.

وشهدتْ جلسة أمس انخفاضًا في قيم التداول إلى 1.355 مليون ريال، بنسبة انخفاض 34 في المئة عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة، ووصلت خلالها إلى 22.068 مليون ريال.

وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.019 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.93 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين 144 ألف ريال وبنسبة 11 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 338 ألف ريال وبنسبة 25 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 194 ألف ريال عماني وبنسبة 14 في المئة.

وأغلقَ القطاع المالي عند مستوى 6508 نقاط مرتفعا 4 نقاط وبنسبة 0.07 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4492 نقطة مرتفعا 0.29 نقطة وبنسبة تغير 0.01 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1947 نقطة منخفضا 0.62 نقطة وبنسبة تغير 0.03 في المئة، وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 561 نقطة منخفضا 0.28 نقطة وبنسبة 0.05 في المئة.

وجرى التداول، أمس، على أسهم 43 شركة؛ ارتفعت منها 10 شركات وانخفضت 10 أخرى، فيما استقرت أسعار 23 شركة، وتم التداول في 8,726,964 مليون سهم، بعدد صفقات 425 صفقة. وتصدر سهم الكامل للطاقة قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.340 ريال وبنسبة صعود 10 في المئة، فيما حلَّ سهم الوطنية للتمويل في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.137 ريال وبنسبة تغير 3 في المئة. واعتلى سهم العمانية للاتصالات صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 296,486 ريالا وبنسبة 22 في المئة. وتصدر سهم الخليجية لخدمات استثمار قابضة أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 2,193,664 سهما وبنسبة 25 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العُمانيين 1,210,481 ريالا وبنسبة 89 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 109,376 ريالا وبنسبة 8 في المئة. وبلغ شراء العرب 16,289 ريالا وبنسبة 1 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 18,414 ريالا وبنسبة 1 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع، فقد بلغ بيع العمانيين 1,016,753 ريالا وبنسبة 75 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 273,166 ألف ريال وبنسبة 20 في المئة، وبلغ بيع العرب 5,201 ريال بنسبة 0.38 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 59,440 ريالا بنسبة 4 في المئة.