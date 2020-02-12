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حملة لنشر الثقافة الائتمانية في "غرفة مسندم"

الأربعاء 12 فبراير 2020 07:39 م بتوقيت مسقط

حملة لنشر الثقافة الائتمانية في "غرفة مسندم"

مسندم - الرؤية

يُنظِّم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم حملةً توعويةً بالشراكة مع مركز عُمان للمعلومات الائتمانية؛ للتعريف بالمركز، ودوره في مجال الجدارة الائتمانية والتصنيف الائتماني، وتوفير بيانات لإدارة المخاطر الائتمانية؛ وذلك تحت رعاية رائد بن محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم.

وقال عادل بن خليفة السعدي المدير العام لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية: إنَّ المركز تم تدشينه في 3 ديسمبر 2019 بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 38/2019م، ونقوم حاليا بالتعريف بجوانب عمل المركز، ودوره في نشر الثقافة الائتمانية في المجتمع، وتستهدفُ الحملة القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية والمجتمعية في كافة محافظات السلطنة. وتركز الحملة على التعريف برؤية وأهداف المركز والخدمات التي تقدمها "ملاءة"، وكيفية الحصول على تقرير "ملاءة"، ودرجة ملاءة لقياس الجدارة الائتمانية وآلية التقييم للحد من مخاطر الائتمان.

ويهدفُ المركز إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الائتمانية والمالية على المستوى الوطني، وتوفيرها للأعضاء بالمركز لاتخاذ القرارات الائتمانية، وتقييم الملاءة المالية السليمة للعملاء المتعاملين معهم؛ بما يُؤدي لجودة القروض وتقليل المخاطر الائتمانية والمالية ونسبة التعثر. كما تعمل ملاءة على تطوير أنظمة التقارير الائتمانية والمالية وفقا للمعايير المعتمدة دوليًّا.

الكلمات المفتاحية
#مسندم #الغرفة

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