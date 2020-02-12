محافظ البريمي يناقش تحديات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في اجتماع فرع "الغرفة"

البريمي - سيف المعمري

تَرأس سَعَادة السيِّد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ البريمي، اجتماعَ غرفة تجارة وصناعة عُمان بالبريمي؛ لمناقشة التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تُواجه قطاع الأعمال، واستقراء مستقبل المحافظة في المجالات التجارية والصناعية.

حضر الاجتماع زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي وأعضاء المجلس، بمشاركة كلٍّ من: المكرم الشيخ عبدالمحسن بن صقر النعيمي عضو مجلس الدولة، وسعادة أحمد بن فارس العزاني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية البريمي، والشيخ أحمد بن ناصر النعيمي، وعدد من كبار أصحاب الأعمال في المحافظة.

وقال سعادة السيد محافظ البريمي إنَّ الاجتماع يأتي في إطار التركيز على تنمية المحافظة اقتصاديًّا، وتحديد الصعوبات والتحديات ذات الأثر الكبير على الحراك الاقتصادي في المرحلة الراهنة، وكذلك استعراض ومناقشة المقترحات الداعمة لعملية التنمية المنشودة في قطاع الأعمال، خصوصا ما يتعلق بتوفير فرص اقتصادية واستثمارية جديدة، وإيجاد بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين، فضلا عن توفير فرص التشغيل للباحثين عن عمل في مستويات إدارية وفنية وتخصصات مختلفة.

وأكَّد المجتمعون أنَّ القطاع الخاص في المحافظة بحاجة لتسهيلات استثنائية، وتوفير حوافز جاذبة ومشجعة للمشاريع القائمة أو المستقبلية؛ لما تتميَّز به المحافظة من موقع جغرافي إستراتيجي، وقربها من موانئ ومناطق حرة واقتصادية كبيرة، وتتمثَّل في قُربها من ميناء صحار ومنطقته الحرة، وكذلك توافر الطرق الرئيسية التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، وخارجيًّا من خلال قرب المحافظة من موانئ خليجية مهمة وأسواق اقتصادية كبيرة.

وناقش المجتمعون تحديات أخرى؛ منها: ضعف القوة الشرائية، ووجود المنافسة القوية من الأسواق المجاورة للمحافظة، وارتفاع رسوم الخدمات الحكومية المختلفة، وكثرة التعقيدات الإجرائية في المعاملات التجارية والاستثمارية؛ مما يُؤدي لعزوف المستثمرين وتباطؤ نمو المشاريع القائمة. كما تمَّ استعراض المقترحات والأفكار التطويرية والداعمة لتنمية المحافظة في الجوانب الاقتصادية، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لإعادة صياغتها وتقديمها للجهات المختصة.