الأربعاء, 12 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

4 مباريات في انطلاق الجولة الـ19 من الدوري.. غدا

عمان يبحث عن الأمان أمام فنجاء.. ومرباط لإحياء أمله في البقاء

الأربعاء 12 فبراير 2020 07:21 م بتوقيت مسقط

عمان يبحث عن الأمان أمام فنجاء.. ومرباط لإحياء أمله في البقاء

 

الرؤية - وليد الخفيف

يتطلَّع نادي عمان للمحافظة على نغمة الانتصارات، ويأمل في  الفوز على فنجاء في المباراة المقررة بينهما غدًا الجمعة، على استاد السيب الرياضي، في انطلاق منافسات الجولة الـ19 للدوري الممتاز لكرة القدم.

وتُقام، غدًا الجمعة، ثلاث مباريات أخرى؛ حيث يرحل مرباط لمواجهة صحم على مجمع صحار الرياضي، ويستقبل النصر ضيفه العروبة على مجمع صلالة الرياضي، ويحل بهلاء ضيفًا على نادي مسقط على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وتستكمل مباريات هذه الجولة، بعد غدٍ السبت، بلقاء السيب المتصدِّر مع السويق على استاد السيب الرياضي، وظفار مع النهضة على المجمع الرياضي في صلالة، وصحار مع الرستاق على المجمع الرياضي بالرستاق. ويتصدَّر السيب جدول الترتيب بعد فوزه على بهلاء 2-صفر الجولة الماضية، وواصل ظفار في مطاردته، متمسكا بالوصافة بعد الفوز على السويق 3-صفر.

وعاد صحار لسكة الانتصارات الجولة الماضية بالفوز على النهضة 3/1، وزاد فنجاء آلام النصر بالفوز عليه 3-1، وكانت خسارة الرستاق من نادي عمان بهدف سببًا في إقالة المدرب حمد العزاني، ولم يستفد مرباط من تعادله أمام مسقط 2-2، فلا يزال الفريق في المركز الأخير، وكذلك الحال للعروبة الذي تعادل مع صحم 1-1، فلم يأتِ التعادل بجديد للمارد الذي يقبع في القاع برصيد 11 نقطة متساويا مع مرباط الأخير.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 مايو 2019

مجيس لإحياء آماله في البقاء .. وظفار البطل يبحث عن رقم قياسي

المزيد

16 مارس 2019

مجيس ضيفا على نواخذة صور.. ومرباط يلاقي فنجاء في أرض اللبان

المزيد

17 أبريل 2015

ريفر ينعش أمله في كأس ليبرتادوريس وينقذ كبرياءه بثلاثة أهداف

المزيد

13 يناير 2019

الكتاب الورقي يصارع من أجل البقاء أمام "الإلكتروني".. وحسم "المعركة" بين يدي القارئ

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"أكسفورد للأعمال": التخطيط الاقتصادي السليم مكَّن السلطنة من خفض العجز رغم التحديات الخارجية

الاقتصاد - محلي

العوفي يطلع على تقنيات "الزراعة التكامية" في مزرعة الطاووس ببركاء

الاقتصاد - محلي

أجواء السلطنة تستقبل "الصردة" ولمدة 3 أيام

المحليات - أخبار

تخفيض توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2020

دولي - اقتصاد

بدء تأثيرات المنخفض الجوي على شمال السلطنة

المحليات - أخبار

"التراث والثقافة" توقع اتفاقية مسح وتوثيق وتصنيف ودراسة النيازك العمانية

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار إماراتي جديد تجاه قطر

منوعات - من هنا وهناك

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

أول إصابة بكورونا بين العاملين في "كنتاكي"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة