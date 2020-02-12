عمان يبحث عن الأمان أمام فنجاء.. ومرباط لإحياء أمله في البقاء

الرؤية - وليد الخفيف

يتطلَّع نادي عمان للمحافظة على نغمة الانتصارات، ويأمل في الفوز على فنجاء في المباراة المقررة بينهما غدًا الجمعة، على استاد السيب الرياضي، في انطلاق منافسات الجولة الـ19 للدوري الممتاز لكرة القدم.

وتُقام، غدًا الجمعة، ثلاث مباريات أخرى؛ حيث يرحل مرباط لمواجهة صحم على مجمع صحار الرياضي، ويستقبل النصر ضيفه العروبة على مجمع صلالة الرياضي، ويحل بهلاء ضيفًا على نادي مسقط على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وتستكمل مباريات هذه الجولة، بعد غدٍ السبت، بلقاء السيب المتصدِّر مع السويق على استاد السيب الرياضي، وظفار مع النهضة على المجمع الرياضي في صلالة، وصحار مع الرستاق على المجمع الرياضي بالرستاق. ويتصدَّر السيب جدول الترتيب بعد فوزه على بهلاء 2-صفر الجولة الماضية، وواصل ظفار في مطاردته، متمسكا بالوصافة بعد الفوز على السويق 3-صفر.

وعاد صحار لسكة الانتصارات الجولة الماضية بالفوز على النهضة 3/1، وزاد فنجاء آلام النصر بالفوز عليه 3-1، وكانت خسارة الرستاق من نادي عمان بهدف سببًا في إقالة المدرب حمد العزاني، ولم يستفد مرباط من تعادله أمام مسقط 2-2، فلا يزال الفريق في المركز الأخير، وكذلك الحال للعروبة الذي تعادل مع صحم 1-1، فلم يأتِ التعادل بجديد للمارد الذي يقبع في القاع برصيد 11 نقطة متساويا مع مرباط الأخير.