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وزير الشؤون الرياضية يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات

الأربعاء 12 فبراير 2020 07:07 م بتوقيت مسقط

وزير الشؤون الرياضية يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات

 

مسقط - الرؤية

استَقبل مَعَالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، صباح أمس، سعادة جيان تُود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، الذي يزور السلطنة حاليا، والوفد المرافق له، على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا) 2020م، والذي يُقام للمرة الأولى في مسقط بمشاركة عشرين دولة.

وفي بداية اللقاء، رحَّب معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية بالضيف والوفد المرافق له؛ حيث أعرب معاليه عن تقدير السلطنة للدور الذي يقوم به الاتحاد الدولي للسيارات في تعزيز الرياضة عالميا، وزيادة الوعي لإجراءات السلامة على الطرق، مؤكدًا معاليه الدور المهم الذي تطلع به، والنجاحات التي يحققها الاتحاد في مسابقاته المختلفة.

واستمعَ معاليه إلى أجندة البرامج المشتركة المعتزم تنفيذها بين الاتحاد الدولي للسيارات والجمعية العمانية للسيارات، والمتضمنة تفعيل التعاون في تنظيم البطولات الدولية، وتقديم الدعم الفني في مجال الإسعافات الطبية؛ لتحقيق أقصى معايير النزاهة والمنافسة وسلامة المتسابقين.

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