الأربعاء, 12 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

غدا.. انطلاق مباريات بدوري الدرجة الأولى بـ3 مواجهات

الأربعاء 12 فبراير 2020 07:06 م بتوقيت مسقط

غدا.. انطلاق مباريات بدوري الدرجة الأولى بـ3 مواجهات

مسقط - العمانية

تنطلق، غدًا الجمعة، مباريات الأسبوع الثاني من المرحلة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ب 3 مباريات في المجموعة الثانية؛ حيث يلتقي المصنعة مع سمائل، والمضيبي مع نزوى، وبوشر مع بدية.

وتتواصل منافسات الأسبوع الثاني، بعد غدٍ السبت، بإقامة 3 مباريات في المجموعة الثانية؛ يلتقي فيها صور مع الاتحاد، وصلالة مع الخابورة وعبري مع الشباب.

وكانتْ نتائج مباريات الأسبوع الأول من المرحلة الثانية قد أسفرتْ عن فوز الشباب على صلالة 2/1، وصور على الخابورة 1/صفر بالمجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية حقق بدية الفوز على المضيبي 2/1 ونزوى على المصنعة بنفس النتيجة، وتعادل سمائل وبوشر سلبيا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 نوفمبر 2017

5 مباريات بدوري الدرجة الأولى.. اليوم

المزيد

30 أكتوبر 2018

6 مباريات بدوري الدرجة الأولى.. اليوم

المزيد

04 مارس 2015

استئناف مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة الطائرة.. غدا

المزيد

29 يناير 2017

انطلاق مباريات الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى في الطائرة اليوم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"أكسفورد للأعمال": التخطيط الاقتصادي السليم مكَّن السلطنة من خفض العجز رغم التحديات الخارجية

الاقتصاد - محلي

العوفي يطلع على تقنيات "الزراعة التكامية" في مزرعة الطاووس ببركاء

الاقتصاد - محلي

أجواء السلطنة تستقبل "الصردة" ولمدة 3 أيام

المحليات - أخبار

تخفيض توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2020

دولي - اقتصاد

بدء تأثيرات المنخفض الجوي على شمال السلطنة

المحليات - أخبار

"التراث والثقافة" توقع اتفاقية مسح وتوثيق وتصنيف ودراسة النيازك العمانية

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار إماراتي جديد تجاه قطر

منوعات - من هنا وهناك

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

أول إصابة بكورونا بين العاملين في "كنتاكي"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة