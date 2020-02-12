غدا.. انطلاق مباريات بدوري الدرجة الأولى بـ3 مواجهات

مسقط - العمانية

تنطلق، غدًا الجمعة، مباريات الأسبوع الثاني من المرحلة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ب 3 مباريات في المجموعة الثانية؛ حيث يلتقي المصنعة مع سمائل، والمضيبي مع نزوى، وبوشر مع بدية.

وتتواصل منافسات الأسبوع الثاني، بعد غدٍ السبت، بإقامة 3 مباريات في المجموعة الثانية؛ يلتقي فيها صور مع الاتحاد، وصلالة مع الخابورة وعبري مع الشباب.

وكانتْ نتائج مباريات الأسبوع الأول من المرحلة الثانية قد أسفرتْ عن فوز الشباب على صلالة 2/1، وصور على الخابورة 1/صفر بالمجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية حقق بدية الفوز على المضيبي 2/1 ونزوى على المصنعة بنفس النتيجة، وتعادل سمائل وبوشر سلبيا.