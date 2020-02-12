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"ناسا" تنشر صورة فضائية "نادرة" لدولة عربية

الأربعاء 12 فبراير 2020 05:20 م بتوقيت مسقط

"ناسا" تنشر صورة فضائية "نادرة" لدولة عربية

 

نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، صورة التقطها أحد الرواد على متن محطة الفضاء الدولية صورة ليلية لمصر، تظهر أماكن تركز التجمعات السكانية في البلاد، لا سيما على ضفاف نهر النيل.

وأظهرت الصورة التي التقطها أحد أعضاء طاقم إكسبيديشن 25 في محطة الفضاء الدولية، في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، الأضواء المنتشرة في العاصمة القاهرة والإسكندرية ونهر النيل.

وأعلنت القاهرة، الثلاثاء، أن عدد سكان مصر وصل إلى 100 مليون نسمة.

ووفقا لممثل الأمم المتحدة، ألكسندر بوديروزا، يعيش 97 في المئة من سكان مصر على 8 في المئة فقط من أراضيها المزدحمة على طول نهر النيل.

ويزداد عدد سكان مصر بنسبة 2.5 مليون شخص في السنة، في حين أن 6 أشخاص من كل 10 تقل أعمارهم عن 29 سنة، أي أن 60 في المئة من سكان مصر هم من الشباب دون سن الثلاثين.

وبهذا العدد من السكان، تظل مصر البلد العربي الأكثر سكانا، والثالث في القارة الأفريقية، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.

 

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