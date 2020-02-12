ارتفاع سعر نفط عمان

مسقط - الرؤية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر أبريل القادم، اليوم الأربعاء 54.56 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 1.34 دولار مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 53.22 دولار
الأربعاء 12 فبراير 2020 01:14 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر أبريل القادم، اليوم الأربعاء 54.56 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 1.34 دولار مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 53.22 دولار
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