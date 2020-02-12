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بدء تأثيرات المنخفض الجوي على شمال السلطنة

الأربعاء 12 فبراير 2020 10:59 ص بتوقيت مسقط

بدء تأثيرات المنخفض الجوي على شمال السلطنة

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى ‏تدفق وانتشار السحب على الأجزاء الشمالية للسلطنة(محافظات مسقط والداخلية وشمال وجنوب الباطنة والظاهرة والبريمي ومسندم) مع فرص لأمطار متفرقة لاحقا كما تنتشر السحب المنخفضة والضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار. ‏‎وأضافت بأن الطقس صحو إلى غائم جزئيًا على الأجزاء الشمالية للسلطنة مع فرص لهطول أمطار متفرقة على محافظة مسندم وسواحل بحر عمان وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب المنخفضة في آخر الليل والصباح الباكر على محافظات جنوب وشمال الشرقية والوسطى وظفار. ‏‎وسجلت درجات الحرارة في ولاية السيب 27 / 18 وفي ولاية صلالة 27 / 21 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 28 درجة في جزر الحلانيات وثمريت وأدناها 8 درجات في جبل شمس.

الكلمات المفتاحية
#منخفض #الأرصاد #مسقط

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