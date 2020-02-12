منع الإرساليات السمكية عبر منفذ خطمة ملاحة

صحار – الرؤية

أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا بمنع دخول وخروج الإرساليات السمكية عبر منفذ خطمة ملاحة البري، استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004 وقانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019 واللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94 واللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107/2008.

ونصّت المادة الأولى من القرار على منع دخول وخروج الإرساليات السمكية عبر منفذ خطمة ملاحة البري ويستثنى من ذلك دخول الإرساليات السمكية الواردة من محافظة مسندم إلى محافظات السلطنة. ونصّ القرار الوزاري في مادته الثانية على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.