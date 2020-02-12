"العدل الأمريكية" تتهم 5 أشخاص بالتآمر لانتهاك العقوبات ضد إيران

وكالات – الرؤية

وجهت وزارة العدل الأمريكية تهما لخمسة أشخاص بالتآمر لانتهاك عقوبات النفط على إيران، وذلك لترتيبهم شراء النفط الإيراني وبيعه لمصفاه في الصين.

وقالت الوزارة في بيان أمس الثلاثاء:" التهم وُجهت ضد 5 أشخاص في تكساس ونيويورك فيما يتصل بشبهات بأنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران".

وأوضح البيان أن من بين المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، دانييل راي لين، رئيس شركة STACK Royalities الخاصة وتتخذ من تكساس مقرا لها وتبيع حقوق النفط والغاز لصناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.

وذكرت الوزارة أن المتهمين الخمسة هم نيكولاس هوفان، من نيويورك، وكل من تشن وانج، وروبرت ثويتس، ونيكولاس جيمس فوكس، ودانييل راي لين، من تكساس.

وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي، جون سي ديمرز، إن "المدعى عليهم تآمروا لأكثر من 8 أشهر لوضع خطة لانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، لا سيما الحظر المفروض على مبيعات النفط، بهدف الثراء غير المشروع".

وأضاف أن "المتهمين انتهكوا العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران من أجل الضغط على طهران لوقف أنشطتها الخبيثة".