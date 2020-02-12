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"خدمات الشورى" تناقش عددا من الاتفاقيات بقطاع الطيران

الأربعاء 12 فبراير 2020 08:47 ص بتوقيت مسقط

"خدمات الشورى" تناقش عددا من الاتفاقيات بقطاع الطيران

مسقط- الرؤية

استضافت لجنة الخدمات والتنمية والاجتماعية بمجلس الشورى المختصين من الهيئة العامة للطيران المدني وذلك لمناقشة عدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة من الحكومة في مجال الخدمات الجوية والنقل الجوي مع كل من حكومة جمهورية بيلاروسيا، وحكومة جمهورية غامبيا، وحكومة أستراليا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة (2019-2020م) للمجلس برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وتم خلال اللقاء استعراض خطوات إنفاذ اتفاقيات النقل الجوي، والخدمات الجوية الثنائية المصادق عليها من قبل السلطنة وعوائدها ومدى تحقق أهدافها، كما ناقش اللقاء الاعتبارات الموضوعة لاختيار إبرام الاتفاقيات مع حكومات الدول المذكورة، والأهداف المرجو تحقيقها، والموضوعات التي يتوجب مُعالجتها بموجب مشروعات الاتفاقيات والتشريعات النافذة ذات الصلة بها، وتمَّ كذلك الحديث عن الآثار المتوقع حدوثها حال المصادقة على مشروعات الاتفاقيات والجهات ذات الصلة بتطبيق أحكام مشروعات الاتفاقيات حال المصادقة عليها، وبيان ما إذا كان قد تمَّ التنسيق معها والوقوف على وجهات نظرها بشأن مشروعات الاتفاقيات.

وتمَّ خلال الاجتماع الإشارة إلى أنَّ اتفاقيات النقل الجوي تعتبر اتفاقيات إطارية لتنظيم تشغيل شركات الطيران بين السلطنة والدولة الأخرى، حيث لا يمكن لشركات الطيران أن تمد شبكات تشغيلها إلى أي دولة في العالم إلا بناءً على اتفاقية نقل جوي بين حكومتي الدولتين. وتجدر الإشارة إلى أن السلطنة ترتبط حتى الآن مع (111) دولة. هذا وسوف تعكف اللجنة- بعد لقاءاتها واجتماعاتها التي ناقشت عددا من الاتفاقيات الخاصة بقطاع الطيران- على إعداد تقرير توضح فيه رؤية اللجنة، تمهيدا لمناقشته وإقراره خلال جلسات المجلس المقبلة.

 

الكلمات المفتاحية
#الشورى #الطيران #عمان

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