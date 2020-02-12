سفن البحرية السلطانية العمانية والدول الصديقة المشاركة تواصل التمرين البحري "خنجر حاد"

مسقط – الرؤية

قام صباح أمس الثلاثاء اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بزيارة لموقع التمرين البحري (خنجر حاد) والذي تنفذه البحرية السلطانية العمانية في منطقة الباطنة البحرية بمشاركة مجموعة من السفن العسكرية لبحريات عدد من الدول الصديقة، وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العماني، وقد رافقه خلال هذه الزيارة عدد من سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى السلطنة وعدد من كبار ضباط البحرية السلطانية العمانية.

وقد اطلع اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية والحضور على سير فعاليات التمرين وما تضمنته من خطط حديثة تواكب ما وصلت إليه البحرية السلطانية العمانية من تحديث وتطوير في العدة والعتاد، وفقاً لمنظور إستراتيجي عسكري يحقق الأهداف المتوخاة، فضلا عما يشكله هذا التمرين من فرص لتبادل الخبرات العسكرية والخطط العملياتية والتدريبية بين أطقم السفن المشاركة، والوقوف على الجاهزية التامة لأسطول البحرية السلطانية العمانية في القيام بواجباته الوطنية ومهامه المخلصة في الحفاظ على سلامة المياه العمانية، كما استمع قائد البحرية السلطانية العمانية والحضور إلى شرح وافٍ عن الطرق والأساليب الحديثة في تنفيذ العمليات العسكرية البحرية المشتركة.

وزار قائد البحرية السلطانية العمانية والسفراء وكبار الضباط السفن المشاركة في فعاليات التمرين واستمعوا إلى شرح وافٍ عن المهام والواجبات المنوطة بها والأدوار التي تنفذها ضمن خطة التمرين.