ختام منافسات كأس الأمين العام بوزارة الدفاع لكرة القدم

مسقط - الرؤية

اختتمت منافسات كأس الأمين العام بوزارة الدفاع لكرة القدم لعام 2020م بين مديريات ودوائر المكتب، وذلك تحت رعاية العميد الركن يحيى بن سعيد الوضاحي المدير العام للمالية والحسابات بمكتب الأمين العام بوزارة الدفاع.

وجمع اللقاء الختامي الذي أقيم على الملعب المعشب بمقر الخدمات الهندسية بمعسكر المرتفعة فريق المالية والحسابات وفريق الموارد البشرية، وانتهت المباراة بفوز فريق الموارد البشرية بنتيجة (4) أهداف مقابل (3)أهداف بضربات الترجيح، بعد تعادلهما الإيجابي (1/1) ، وبذلك توج فريق الموارد البشرية بكأس البطولة.

وفي الختام قام راعي المناسبة بتسليم كأس البطولة وتوزيع الجوائز والميداليات على الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، وتكريم المجيدين في البطولة، حيث حصل على جائزة هداف البطولة الرقيب خالد بن هديب الزعابي، ونال المدني محمد بن عبيد الزعابي جائزة أفضل حارس مرمى.

حضر المناسبة عدد من كبار الضباط ومديري الدوائر، وجمع من منتسبي مكتب الأمين العام بوزارة الدفاع .