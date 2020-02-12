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كنوز السلطنة الأثرية

الأربعاء 12 فبراير 2020 08:31 ص بتوقيت مسقط

كنوز السلطنة الأثرية

تمتلك السلطنة العديد من الآثار المهمة؛ من بينها "النيازك"، وفي الفترة الماضية تسلّمت وزارة التراث والثقافة - التي تبذل جهدًا كبيرًا- ما يزيد عن 100 نيزك تتضمن قطعتين نادرتين، واليوم توقع الوزارة مع متحف بيرن للتاريخ الطبيعي بالجمهورية السويسرية اتفاقية؛ لتعزيز قدرات عمان في هذا المجال.

والمعروف أنّ قيمة الآثار أيضًا في مدى قدرتها على جذب السياح سواء داخليًا أو خارجيًا، وهو ما يجب أن نسعى إليه، فكما أكدت وزارة التراث أنهّا ستنظم في أبريل معرضًا يحتوي على النيازك، يجب أن تتحول كل آثار السلطنة لمزارات جاذبة للسياح، ويرغب الجميع في زيارتها.

في نزوى وفي مطرح وظفار وفي كل محافظة وولاية بالسلطنة، آثار ما بين الحديثة والقديمة، ليس ذلك فقط بل طبيعة عمان الخلابة، وخدمات الضيافة المتميزة، والعديد من المؤهلات؛ تجعلنا نحلم ونتمنى أن يصل أعداد السياح إلى أكثر من 11 مليونا بحلول 2040 تماشيًا مع الاستراتيجية العمانية للسياحة، لذا يجب أن يكون طموحنا مماثلا لما تزخر به بلادنا من إمكانيات وأن نستغل ذلك بشكل أمثل.

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