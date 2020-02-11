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عمان للإبحار تعلن استضافة السلطنة لبطولة عالمية في الإبحار الشراعي

الثلاثاء 11 فبراير 2020 08:37 م بتوقيت مسقط

عمان للإبحار تعلن استضافة السلطنة لبطولة عالمية في الإبحار الشراعي

 

مسقط - الرؤية

 أعلنت عُمان للإبحار عن حصول السلطنة على ملف استضافة بطولة العالم لفئة 49 و49 اف أكس وناكرا الأولمبية العام 2021م في المدينة الرياضية بالمصنعة، وذلك استكمالا للجهود الرامية لتعزيز مكانة السلطنة في خارطة رياضة الإبحار الشراعي من خلال سجل استضافة البطولات الدولية على أرض السلطنة علاوة على الجهود الأخرى المتعلقة بتمثيل البلاد لحصد الميداليات عبر فرق الناشئين والمنتخبات الوطنية.

وتعدّ هذه البطولة أولى البطولات التي سيتم إقامتها بعد الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 حيث ستتجه أعين الوفود الرياضية المتأهلة للألعاب الأولمبية إلى السلطنة كمحطة لمشاركة البحارة والرياضيين في شهر نوفمبر من العام المقبل للمنافسة في البطولة؛ بالاستفادة من المقومات اللازمة والإمكانات والتجهيزات التي يتمتّع بها مرسى المدينة الرياضية بولاية المصنعة.

من جانبه أعرب ديفيد جراهام الرئيس التنفيذي لعُمان للإبحار، أن لدى السلطنة سجل حافل في استضافة بطولات مختلف في الإبحار الشراعي خلال السنوات الماضية ما يجعل هذا الاختيار مصدر فخر للجهود القائمة في سبيل تعزيز مكانة السلطنة والترويج لها.

 وقال جراهام: "حصول على السلطنة على ملف الاستضافة رغم المنافسة الكبيرة دليل على كفاءة المرافق والإمكانات التي تتمتع بها المدينة الرياضية التي احتضنت الألعاب الشاطئية الآسيوية في عام 2008 وتوالت بعدها مجموعة من الأحداث الرياضية البحرية المهمة كبطولة العالم لليزر عام 2013 وبطولة أر أس أكس للتزلج على الألواح الشراعية عام 2015، وبطولة الليزر راديال النسائية في العام ذاته، وبطولة آسيا وأوقيانوسيا لقوارب الأوبتمست العام الماضي".

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