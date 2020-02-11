4 اتفاقيات ومذكرات تعاون تعزز مشاريع "تواصل" في المسؤولية الاجتماعية بالدقم

الدقم - الرؤية

وقَّعت مؤسسة "تواصل"، أمس، 4 اتفاقيات ومذكرات تعاون مع عدد من المؤسسات ذات الاختصاص لتنفيذ برامج في مجال المسؤولية الاجتماعية بالدقم؛ تشمل: ريادة الأعمال، والتدريب من أجل التطوير والتوظيف، والصحة والبيئة، ودعم الجمعيات والأندية الرياضية. وتمَّ توقيع الاتفاقيات بحضور معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وعدد من المسؤولين في الشركات العاملة بالمنطقة.

وتعدُّ "تواصل" مؤسسة تنموية تمَّ تأسيسها من قبل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالشراكة مع عدد من المؤسسات العاملة بالمنطقة لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية بالدقم بصفة خاصة، ومحافظة الوسطى بشكل عام.

وقالت منى بنت سعيد الشكيلية الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تواصل": سعداء بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون البحثي ومذكرات التفاهم مع جهات لها باع طويل وإسهامات مجتمعية مميزة كجامعة السلطان قابوس والمؤسسة التنموية للغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بالتدريب المقرون بالتشغيل وتعزيز ريادة الأعمال، وستسهم هذه الشراكات في رفع وتعزيز مشاريع المسؤولية الاجتماعية بتنفيذ مشاريع مستدامة وذات معايير عالية.

وتختصُّ المذكرة الأولى -التي وقَّعتها مؤسسة تواصل مع جامعة السلطان قابوس- باستكشاف فرص التعاون في مجالات البحث والتدريب والتنمية وبناء القدرات البشرية، وزيادة الوعي، وتبادل ونشر المعرفة المتعلقة بمختلف جوانب تصميم وتنفيذ مبادرات معنية بالاستثمار المجتمعي المستدام والتنمية المجتمعية والاقتصادية في ولاية الدقم بشكل خاص، ومحافظة الوسطى بشكل عام. وستعمل الجامعة أيضا -بالتنسيق مع "تواصل"- على وضع إستراتيجية "تواصل" للتنمية المجتمعية.

وسيسعَى الطرفان -وفقا للمذكرة- إلى تحقيق هذه الأهداف بالمشاركة في مختلف الأنشطة معًا؛ بما في ذلك المشاريع البحثية المشتركة ومبادرات بناء القدرات والندوات والحلقات الدراسية والجلسات التدريبية وحلقات النقاش ومناقشات المائدة المستديرة وبرامج تبادل المعرفة، وما إلى ذلك. وفي إطار سعي الجامعة إلى تحقيق هذه الأهداف؛ فإنها ستكون بمثابة ذراع "تواصل" للبحث والتنمية؛ من خلال مركز الدراسات العمانية التابع للجامعة، ويشمل هذا إجراء استشارات بحثية والمساعدة في وضع برامج لـ"تواصل" حسب الحاجة.

وقالت الدكتورة رحمة المحروقية نائبة الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي: يأتي توقيع الاتفاقية سعيا من الطرفين لتحقيق تكامل في الجهود بين القطاع الأكاديمي والبحثي والقطاعات المختلفة، خاصة تلك التي تتعلق بالاقتصاد وتنميته واستدامته. ولقد أصبحت منطقة الدقم منطقة حيوية وذات نشاط اقتصادي متنام، ويعول عليها الكثير في بناء مستقبل أفضل لعُمان. كما ان جامعة السلطان قابوس هي بيت الخبرة العريق في عمان، ومن ضمن رسالتها السعي نحو تطوير المجتمع ورفده بالخبرات والكوادر والطاقات التي تمكنه من النمو المضطرد، ومواكبة أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا والعلوم... وغيرها. ويسعدنا أن تكون الجامعة هي الذراع البحثية والمؤسسة التي ستتعاون مع مؤسسة تواصل من أجل القيام بالبحوث التي تتطلبها المنطقة، ومن أجل بناء القدرات التي ستضمن تأهيل الكوادر العاملة بالمنطقة والقاطنة فيها تحقيقا للمسؤولية الاجتماعية التي تسعى مؤسسة تواصل للقيام بها على أكمل وجه.

ووقَّعتْ "تواصل" اتفاقية تعاون مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وتختص بتنفيذ برامج مشتركة في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، وإيجاد تأثير إيجابي اجتماعي أكبر في المجتمع والمشاركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مشاريع المسؤولية الاجتماعية المستدامة والاستفادة من خبرات المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في هذا الجانب، والاستفادة من خبرات الطرفين في المجالات المتعلقة بتدريب وتطوير المتخصصين في المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله المسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: سعداء بتوقيع الاتفاقية وتعزيز أوجه التعاون مع تواصل، وتحقيق الشراكة الإستراتيجية مع مختلف المؤسسات. وتعكس هذه الشراكة مدى حرص المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على المساهمة بشكل مستدام في خدمة المجتمع وغرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية في السلطنة.

وتنصُّ الاتفاقية الثالثة التي وقعتها مؤسسة تواصل مع مؤسسة (Beyond Measure Group) على تدريب وتأهيل 15 من رواد الأعمال من شباب وشابات الدقم، وربطهم بفرص سلسلة التوريدات لشركاء مؤسسة تواصل والمؤسسات الأخرى في الدقم. وسيركز البرنامج على عدد من المهارات الأساسية في ريادة الأعمال، ومتطلبات واشتراطات رائد العمل الناجح، والقوانين والإجراءات التي يتوجب على رائد الأعمال معرفتها، وتعريفهم بالجهات وما توفره من خدمات، والتسويق، والإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية وخدمة الزبائن وعدد من المجالات الأخرى. وستجري متابعة المبتدئين لإعداد خططهم. أما من يمتلكون أعمالا، فستتم مخاطبة المؤسسات لمنحهم فرصا للتعاقد المباشر.

وتمَّ توقيع الاتفاقية الرابعة مع معهد الخليج الدولي، وتختصُّ بتأهيل وتوظيف بين 50 إلى 100 شاب وفتاة من الدقم من خلال برنامج التدريب المقرون بالتشغيل الذي سيتم بناؤه بحسب الوظائف المطروحة واحتياجات الشركات من المهارات، مع التزام المؤسسات بالتوظيف المباشر بعد إنهاء المتدرب لدورته حسب اشتراطات الشركات واحتياجاتها.

ويستهدفُ البرنامج توفير كادر بشري مؤهل للشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ورفع نسب التعمين لديها، وسيتم التنسق مع الشركات والمؤسسات لتحديد الفرص الوظيفية بما فيها الشركات المؤسسة لـ"تواصل".

وقَّع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم نيابة عن مؤسسة "تواصل" منى بنت سعيد الشكيلية الرئيس التنفيذي لمؤسسة تواصل، وعن جامعة السلطان قابوس الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية نائبة الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي، وخالد بن عبدالله المسن الرئيس التنفيذي عن المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، ومنى بخور المؤسس والرئيس التنفيذي عن مؤسسة (Beyond Measure Group)، والدكتور أحمد الفارسي رئيس مجلس الإدارة بالمجموعة الخليجية للتدريب والاستدامة، عن معهد الخليج الدولي.