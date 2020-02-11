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توعية موظفي "الزراعة" بمخاطر الابتزاز الإلكتروني

الثلاثاء 11 فبراير 2020 07:47 م بتوقيت مسقط

توعية موظفي "الزراعة" بمخاطر الابتزاز الإلكتروني

مسقط - الرؤية

نظَّمت وزارة الزراعة والثروة السمكية -وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية- أمس، محاضرة بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في الابتزاز الإلكتروني وتأثيرها على سرية العمل"، وقدم المحاضرة الملازم الأول ياسر بن حمدان العامري بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

وتهدفُ المحاضرة إلى توعية الموظفين بخطورة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية؛ وعلى رأسها: جرائم الاحتيال، وكيفية وقاية المجتمع من هذه المخاطر. وتناولت المحاضرة عددا من المحاور؛ منها: التعريف بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والجرائم الواقعة على أجهزة الصرف الآلي، إلى جانب الاحتيال عبر الهاتف، وكذلك الابتزاز الإلكتروني.

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