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5.7% زيادة في عدد خطوط الهاتف الثابت.. و0.9% تراجعا بـ"المتنقلة"

الثلاثاء 11 فبراير 2020 07:46 م بتوقيت مسقط

5.7% زيادة في عدد خطوط الهاتف الثابت.. و0.9% تراجعا بـ"المتنقلة"

مسقط - الرؤية

بلَغ إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت بالسلطنة 592 ألفا و196 خطا بنهاية ديسمبر؛ بارتفاع نسبته 5.7%، مقارنة بالجملة حتى نهاية ديسمبر 2018م، وفق إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وسجَّلت خطوط الهاتف الثابت التماثلية -التي تشمل مسبقة الدفع وآجلة الدفع- انخفاضا حتى نهاية ديسمبر 2019م نسبته 0.8% مقارنة بالجملة حتى نهاية ديسمبر 2018م، ليبلغ عددها 321 ألفا و501 خط، وارتفع عدد اشتراكات الهاتف الثابت الموصلة بتقنية بروتوكول الإنترنت (IP) بنسبة 18.4% عن الجملة حتى نهاية ديسمبر 2018م، ليبلغ 213 ألفا و320 اشتراكا.

وسجلت خطوط قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة ارتفاعا نسبته 3.1% ليبلغ عددها 49 ألفا و11 خطا، في حين انخفض عدد الاشتراكات الثابتة اللاسلكية بنسبة 5.4% ليبلغ عددها ألفا و563 خطا.

وبلغ إجمالي عدد مشتركي الهواتف المتنقلة 6 ملايين و383 ألفا و458 مشتركا حتى نهاية ديسمبر 2019م، بانخفاض نسبته 0.9%، مقارنة بالجملة حتى نهاية ديسمبر 2018م، وجاء العدد الأكبر من اشتراكات الهاتف المتنقل في المدفوع القيمة مسبقا؛ حيث بلغ عدد الاشتراكات 5 ملايين و601 ألف و800 خط، وبنسبة انخفاض قدرها 2.2% مقارنة بالجملة حتى نهاية ديسمبر 2018م، ومن بين هذه الخطوط 4 ملايين و631 ألفا و404 مشغلين، و970 ألفا و396 خطا من إعادة البيع.

وارتفع إجمالي عدد المشتركين بخدمة الإنترنت الثابتة بالسلطنة حتى نهاية ديسمبر 2019م بنسبة 12% 475 ألفا و97 مشتركا، وبلغ إجمالي الاشتراكات بخدمات النطاق العريض الثابتة أكثر من 256 s/kbit، والتي تشمل خدمة DSL , FTTH , LTE , Satellite ,  Internet leaselines  473 ألفا و70 مشتركا، فيما بلغ عدد الاشتراكات بواسطة الإنترنت ذي السرعة المنخفضة (أقل من 256 كيلوبتة/ثانية)، والتي تشمل الاتصال الهاتفي وبعض خطوط الإنترنت المؤجرة ألفين و27 مشتركا.

وبلغ عدد المشتركين النشطين بالإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل 4 ملايين و604 آلاف و314 مشتركا، وبلغ إجمالي السعة الدولية للإنترنت 932 ألفا و455 ميجابيت، بارتفاع نسبته 37.5%، مقارنة بالجملة حتى نهاية ديسمبر عام 2018م. كما بلغ عدد الدوائر المحلية المؤجرة حوالي 7 آلاف و359 دائرة، فيما استقر عدد منتفعي خطوط التلكس عند 116 خطا.

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