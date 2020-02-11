"غرفة مسندم" تبحث التحديات الجمركية والشراكة مع "ريادة"

مسندم - الرؤية

عقد مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم، اجتماعَه الأول لهذا العام، برئاسة رائد بن محمد الشحي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم. وبدأ الاجتماع بكلمات تأبينية من الحضور للمغفور له -بإذن الله- السلطان قابوس بن سعيد، والدعاء له بالرحمة والمغفرة، مجددين العهد والولاء لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه.

وبعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق، تم اعتماد خطة فعاليات الفرع للعام 2020، واستعراض تنفيذ المبادرات النوعية التي اطلع عليها معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم، في الاجتماع الذي عُقد معه في الأسبوع الماضي. كما تم استعراض التحديات الجمركية التي يُعاني منها المنتسبون، وتم الاتصال بالعقيد مدير عام الجمارك، والاتفاق على عقد اجتماع معه بهذا الخصوص في 18 فبراير. وكذلك تمت مناقشة الشراكة مع ريادة وجهات أخرى لإقامة سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة مسندم، إضافة لمجموعة من الفعاليات الترفيهية المصاحبة في الفترة من 25 إلى 29 مارس 2020 وتم التأكيد.

وتم الاتفاق مع "فريق العمل الحكومي لتأسيس الشركات الأهلية" على عقد اجتماع الأحد المقبل؛ لمناقشة ومتابعة إجراءات تأسيس شركة مسندم العالمية للاستثمار. وأكد المجلس طرح أسهم الشركة للاكتتاب في النصف الأول من العام الجاري، بالتزامن مع إسناد مشروع طريق خصب-ليما-دبا.

وقرَّر مجلس الإدارة تسيير وفد تجاري من المنتسبين للمشاركة في المعرض السابع لهيئة هرمزجان للصناعة والمعادن والتجارة، والذي سيعقد في بندر عباس خلال في الفترة 24 إلى 28 فبراير، تحت عنوان أيام هرمزجان الخضراء، والذي يركز على المنتجات الزراعية والغذائية ومنتجات الاسماك والأحياء المائية.