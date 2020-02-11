أذون خزانة بـ36 مليون ريال عماني

مسقط - العمانية

بلغَ إجمالي قيمة الأذون المُخصَّصة للإصدار رقم 90 من أذون الخزانة الحكومية 36 مليون ريال عُماني، تستحق لمدة 28 يومًا اعتبارًا من اليوم، وحتى 11 مارس المقبل.

وذكَر بيانٌ صَادر عن البنك المركزي العُماني، أمس، أنَّ متوسط السعر المقبول بلغ 871ر99، ووصل أقل سعر مقبول إلى 870ر99 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 68559ر1 بالمائة، ومتوسط العائد 68777ر1 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 158ر2 بالمائة للفترة من الحادي عشر وحتى السابع عشر من شهر فبراير الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 908ر2 بالمائة لنفس الفترة.