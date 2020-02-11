"الصحفيين" تختتم دورتي "الإعلام الإلكتروني" و"صحافة الموبايل"

مسقط - الرؤية

اختتمت فعاليات دورة "الإعلام الإلكتروني" و"صحافة الموبايل" التدريبية التي نظمتها جمعية الصحفيين العمانية في مقرها بمرتفعات المطار لمدة ٣ أيام بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام، وشارك فيها ٣٤ إعلاميا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وعدد من طلبة كليتي البيان والعلوم التطبيقية بنزوى.

حضر اختتام الدورة الدكتور محمد بن مبارك العريمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، وتناولت الدورة صناعة وخطوات صناعة المحتوى وماهو مفهوم تسويق الذات على وسائل التواصل الاجتماعي وأخلاقيات المهنية في الإعلام الجديد وإدارة الأزمات، وقدمها أحمد الحوسني، وشهد اليوم الثاني والثالث استكشاف التقنيات ومعرفة أنواع الكاميرات في أجهزة الموبايل المختلفة وحجم الصور الملتقطة والإكسسوارات المستخدمة في التصوير وتطبيقات التصوير والمونتاج المستخدم في أجهزة الموبايل، وقدمها المحاضر سمير النمري.

وتناول المحاضر ما يتصل بمعرفة الضبط المناسب للموبايل للحصول على تسجيل جيد للصوت والإمساك بالطريقة الصحيحة، وأنواع اللقطات والزوايا وحركة الكاميرا، وما يخص مركز السيادة والعمق والفراغ والإضاءة والتحميل والتصدير والمشاركة والأخلاقيات والحقوق.

وتنظم الجمعية دورة حول الموضوع ذاته بداية الأسبوع القادم نظرًا للإقبال الكبير عليها من جانب أعضائها.

وسعت جمعية الصحفيين من خلال تنظيم الدورة إلى منح الصحفيين في السلطنة فرصة زيادة مهاراتهم في مجال الإعلام الإلكتروني والاستخدامات الخاصة به.