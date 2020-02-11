السلطنة تستضيف المؤتمر العالمي للسرطان 2020 والقمة العالمية للقادة

مسقط - العمانية

تستضيف السلطنة مُمثلة في الجمعية العُمانية للسرطان خلال الفترة من 20 إلى 22 من أكتوبر القادم أعمال المؤتمر العالمي للسرطان 2020 وقمة قادة السرطان العالمية لعام 2020 الذي يُعقد كل سنتين تحت شعار "المضي قُدمًا" بالشراكة مع المركز الوطني للأورام ومكتب عُمان للمؤتمرات والمعارض.

من جانبه قال الدكتور وحيد بن علي الخروصي، رئيس الجمعية العمانية للسرطان عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، إن السلطنة استضافت اليوم اجتماعًا لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان بحثت خلاله التحديات المتكررة لمكافحة السرطان وناقشت برنامج المؤتمر الذي ستستضيفه السلطنة.

وأشار الخروصي إلى أنَّ السلطنة تعتبر أول دولة عربية وخليجية تستضيف هذا الحدث العالمي بحضور عدد من قادة دول العالم إضافة إلى وزراء الصحة، موضحًا أنَّ المؤتمر العالمي للسرطان هو مؤتمر دولي معترف به يهدف للتشجيع على نقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات سيشهد مشاركة أكثر من 3500 خبير في مجال مكافحة السرطان والصحة العامة من 130 دولة.

وبين رئيس الجمعية العمانية للسرطان، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز عمل ونقل أثر مجتمعات السرطان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال برنامجه التعليمي الذي يمتد نطاقه الكامل من مرض السرطان والوقاية منه عبر الكشف المبكر والفحص والعلاج للرعاية التلطيفية والداعمة.

وأكد الخروصي على أهمية تضافر الجهود الدولية وتكاتفها للقضاء على هذا المرض بكافة أشكاله وأنواعه مشيرًا إلى أنَّ اختيار السلطنة لاستضافة القمة جاء استنادًا إلى عدة معايير منها الاعتراف العالمي بالأعمال التي تقوم بها الجمعية العُمانية للسرطان على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي خاصة عملها النشط مع الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان والاعتراف الدولي بالمركز الوطني للأورام في المستشفى السلطاني.

وأضاف أنَّ الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان ومقره الرئيسي جنيف يُعد من المنظمات المعروفة على مستوى العالم وهو مسجل في الأمم المتحدة ويضم أكثر من 164 دولة تحت عضويته تمثل الجمعيات والروابط الرئيسية للسرطان في العالم ووزارات الصحة ومعاهد البحوث ومراكز العلاج ومجموعات المرضى كما أنّ كلا من الجمعية العمانية للسرطان والمركز الوطني للأورام عضوان مسجلان في المنظمة.