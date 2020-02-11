اجتماع بظفار لمناقشة استعدادات القطاعات العامة والخاصة لمواجهة "كورونا"

مسقط – الرؤية

عقد بقاعة الندوات والمؤتمرات بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار، صباح أمس الثلاثاء، اجتماع موسع شمل ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة "شرطة عمان والتربية والتعليم، والسياحة وإدارة مطار صلالة وميناء صلالة" بالمحافظة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور خالد بن محمد المشيخي، مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار، والدكتور سيف بن سالم العبري، مدير عام المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة.

وناقش الاجتماع عددًا من النقاط المتعلقة باستعدادات مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واطلع الحضور على الإجراءات الاحترازية والمطبقة في هذا الشأن والخطط الوقائية لمجابهة الفيروس.

وأجمع المجتمعون على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات بما يضمن احتواء المرض والتقليل من انتشاره، مع التأكيد على أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة.