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اللجنة المحلية لمسابقة "الكشاف الأعظم" بـ"تعليمية الوسطى" تستعد للتقييم الرئيسي

الثلاثاء 11 فبراير 2020 06:29 م بتوقيت مسقط

اللجنة المحلية لمسابقة "الكشاف الأعظم" بـ"تعليمية الوسطى" تستعد للتقييم الرئيسي

هيماء- محفوظ الشيباني

عقدت اللجنة المحلية لمسابقة التفوق الكشفي والإرشادي على كأس الكشاف الأعظم للعام الدراسي 2019/2020م بتعليمية الوسطى اجتماعا لها برئاسة محمد بن خلفان الكثيري وبحضور الأعضاء كافة.

ناقش الاجتماع استعدادات اللجنة والفرق الكشفية والإرشادية لمدارس المحافظة للتقييم الرئيسي على مستوى المحافظة، وذلك خلال الفترة من 23حتى 25 مارس2020، كما تمّت مناقشة اكتمال السجلات الخاصة باللجنة وتوزيع المهام على الأعضاء للزيارات الميدانية وتفعيل دور الفرق الكشفية والإرشادية وفق وثيقة التقييم الرئيسية والعمل على تهيئة الوحدات الكشفية والإرشادية بمدارس المحافظة بوقت مبكر، وذلك بعد معرفة فترة التقييم النهائي على مستوى السلطنة ليتسنى للجنة الوقوف على أولويات تطوير الوحدات الكشفية والإرشادية والوقوف على التحديات التي تواجه الفرق وتذليلها  وتقديم الدعم والمساندة لها.

 

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