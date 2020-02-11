بدء تقييم مسابقة حفظ القرآن للمدارس الخاصة بجنوب الشرقية

صور - العمانية

بدأ، أمس، بتعليمية جنوب الشرقية، التقييم المحلي لمسابقة حفظ القرآن الكريم للمدارس الخاصة، والذي تُنفذه دائرة المدارس الخاصة على مدى يومين بمركزي التدريب بصور وجعلان بني بوعلي.

واستهدف اليوم الأول 11 مدرسة بولاية صور فيما يستهدف التقييم اليوم الأربعاء مدارس ولايتي جعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن.

وتهدف المسابقة إلى تنمية الشعور بأهمية القرآن الكريم وإكساب الطلاب قيم القرآن الكريم، حيث تساهم المسابقة في إعداد الطلبة للمشاركة في المسابقات القرآنية على مستوى السلطنة للمدارس الخاصة. وتنقسم المسابقة إلى ستة مستويات المستوى الأول حفظ عشرة أجزاء والمستوى الثاني حفظ خمسة أجزاء والمستوى الثالث حفظ أربعة أجزاء والمستوى الرابع حفظ ثلاثة أجزاء والمستوى الخامس حفظ جزءين والمستوى السادس حفظ جزء واحد.