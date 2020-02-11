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جامعة السلطان قابوس تستعد لمعرض الوظائف والتدريب 2020

الثلاثاء 11 فبراير 2020 06:27 م بتوقيت مسقط

جامعة السلطان قابوس تستعد لمعرض الوظائف والتدريب 2020

 

مسقط – الرؤية

تستعد جامعة السلطان قابوس ممثلة في مركز التوجيه الوظيفي، لتنظيم معرض الوظائف والتدريب 2020 في نسخته الحادية والعشرين (21) خلال المدة من 2 إلى 4 مارس 2020م، وذلك بالقاعة الكبرى في مركز الجامعة الثقافي.

وبدأ المركز بإرسال دعوات المشاركة في المعرض لعدد كبير من مؤسسات قطاعات العمل المختلفة داخل السلطنة وخارجها. كما تمّ تسجيل المؤسسات الراغبة في المشاركة عن طريق نظام التسجيل الإلكتروني (https://careerfair.squ.edu.om)  الخاص بالمعرض.

 

ويسعى المعرض إلى خلق بيئة من التواصل المباشر بين طلبة الجامعة والمؤسسات المشاركة فيه، وذلك بإتاحة الفرصة الكاملة أمام الطلبة للتعرّف على الوظائف الشاغرة وفرص التدريب المتوفرة والمهارات المطلوبة في سوق العمل، وتعزيزاً لدور مركز التوجيه الوظيفي في تسويق مخرجات الجامعة والبرامج الأكاديمية المختلفة والعمل كحلقة وصل بين الجامعة وقطاعات العمل المختلفة بالإضافة إلى تعريف الجهات المشاركة على الإمكانيات العلمية والمهارات الوظيفية لطلبة وخريجي الجامعة.

ومن المتوقع، أنّ المعرض سيجذب عدداً كبيراً من الطلبة والخريجين من مختلف الكليات الجامعية، إذ يعد حدثاً ذا أهمية ويسهم في تمكين الطلبة للالتقاء بصورة مباشرة مع ممثلي المؤسسات وتسهيل حصولهم على معلومات عن فرص العمل والتدريب المتاحة، والتعرّف على الحوافز والتسهيلات المقدمة من قبل هذه المؤسسات.

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