"العمانية لمرض السكري" تنظم محاضرة قانونية عن "الأخطاء الطبية"

مسقط - الرؤية

نظّمت الجمعية العمانية لمرض السكري وبالتعاون مع مكتب الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري للمحاماة والاستشارات القانونية، محاضرة قانونية تحت عنوان "الأخطاء الطبية" للكوادر الطبية، بمشاركة عدد كبير من العاملين بالقطاع الصحي، وذلك بفندق سيتي سيزنز مسقط.

تضمّن البرنامج على محاضرة قدمها الدكتور عادل المقدادي -مستشار قانوني، حيث تطرق لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة والذي صدر وفقًا للمرسوم السلطاني رقم (٧٥/٢٠١٩)، وكذلك الأخطاء الطبية والأساس القانوني لعمل الطبيب.

وعرض البرنامج قصص ودروس من أروقة المحاكم ذات الصلة بالموضوع، وعرض العديد من الجوانب القانونية المتعلقة في مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة.

وتعد المحاضرة ضمن الشراكة المجتمعية بين الجمعية والقطاع الخاص لتحقيق الوعي القانوني للعاملين في المهن الطبية والمهن المساعدة.