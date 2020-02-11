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توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفتين العمانية والإثيوبية لتعزيز التبادل التجاري

الثلاثاء 11 فبراير 2020 06:25 م بتوقيت مسقط

توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفتين العمانية والإثيوبية لتعزيز التبادل التجاري

مسقط - الرؤية

استقبلت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس وفدًا تجارياً من جمهورية إثيوبيا برئاسة سعادة ميسينبت شينكوت رئيسة غرفة تجارة أديس بابا. وكان في استقباله سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من الوفد الزائر.

وبحث اللقاء إمكانيات تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، وسبل تنمية قطاع الأعمال، وتأسيس شراكات تجارية بين أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من الوفد الإثيوبي.

ووقعت غرفة تجارة وصناعة عمان مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة أديس بابا، دعما لعلاقات التعاون بين الجانبين وفقا لمجالات اختصاصهما، وزيادة الترويج التجاري ودعم التجارة الخارجية في الدولتين، ورغبة في تشجيع الأعمال، وإقامة المشاريع المشتركة بين الشركات ومؤسسات القطاع الخاص العمانية والإثيوبية، إضافة إلى توسيع آفاق العلاقات التجارية والأعمال بين البلدين.

وقال سعادة قيس بن محمد اليوسف إنّ الزيارة تؤكد الرغبة المشتركة في تعزيز مستوى الشراكة والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية منها على وجه الخصوص.

وقدّم عمر بن راشد الشبلي من دائرة الدراسات والبحوث الاقتصادية عرضا مرئيا حول حجم التبادل التجاري بين السلطنة وجمهورية إثيوبيا. وعقدت لقاءات ثنائية بين الجانبين العماني والإثيوبي لتبادل الخبرات والتجارب التجارية.

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