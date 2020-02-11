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مناقشة خطة عمل لجنة المال والتأمين بـ"الغرفة"

الثلاثاء 11 فبراير 2020 06:12 م بتوقيت مسقط

مناقشة خطة عمل لجنة المال والتأمين بـ"الغرفة"

 

 

مسقط – العمانية

 

عقدت لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الأول للعام الجاري بالمركز الرئيسي للغرفة برئاسة مرتضى بن محمد الجملاني رئيس اللجنة.

وناقشت اللجنة خطة العمل للعام الجاري، وتحديات قطاع التأمين في مؤسسات القطاع الخاص، وأداء البنوك والفرص والتحديات التي تواجه القطاع، وذلك من خلال استعراض تقارير وإحصائيات عن الوضع المالي والنمو.

وأكّدت اللجنة أهميّة تفعيل وتعزيز دور البنوك في تمويل المشاريع بشكل عام والمشاريع الزراعية والثروة السمكية والحيوانية والبيتروكيمائية (مصانع البلاستيك) بشكل خاص، مما سيساعد في التنويع الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والصناعية في البلاد.

وتطرّقت اللجنة إلى أمسية الغرفة التي ستقام في فبراير الجاري تحت عنوان "القطاع المصرفي العماني: الواقع والمأمول"، كما اعتمدت اللجنة تنظيم ندوة "النقل البري ومسؤولية الناقل" خلال العام الجاري.

واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها توصيات ندوة التأمين الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية التي عقدت في ديسمبر الماضي كما تطرق الاجتماع لمناقشة خطة اللجنة للفترة (2018 –2022)، ووضعت رؤيتها لتتماشى مع رؤية عمان 2020-2040 فيما يخص قطاع المال والتأمين، والتغطيات التأمينية والمنتجات المصرفية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

 

 

الكلمات المفتاحية
#الغرفة #عمان

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