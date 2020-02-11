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"أوريدو" تكافئ عملاء "نجوم" بأحدث الأجهزة

الثلاثاء 11 فبراير 2020 06:04 م بتوقيت مسقط

"أوريدو" تكافئ عملاء "نجوم" بأحدث الأجهزة

مسقط - الرؤية

يُوَاصِل برنامج نجوم التجاري من "Ooredoo" مكافأة عملائه الأوفياء، وتزويدهم بأفضل المزايا والخدمات.. وتضمُّ قائمة البرنامج أكثر من 1500 شركة ومؤسسة حكومية.

 ويمنح البرنامج -الوحيد من نوعه للشركات في السلطنة- الفرصة لعملائه التجاريين لاكتساب النقاط واستبدالها بعددٍ من العروض الرائعة؛ بما في ذلك أحدث الأجهزة والبيانات المحلية ودقائق المكالمات المحلية والدولية والرسائل النصية، إضافة لامتيازات متنوعة في مختلف المحلات التجارية أو الترفيهية.

ويُمكن لعملاء Ooredoo التجاريين المشتركين في البرنامج الحصول على 20 نقطة مقابل كل 1 ريال عُماني يتم دفعه في المكالمات أو الرسائل النصية القصيرة أو عند سداد فواتيرهم. وعند جمعهم لـ2,000 نقطة سيكون بإمكانهم استبدالها بما يعادل 1 ريال عُماني من الخيارات المتوفرة في البرنامج. وتهدف الشركة عبر هذه الخطوة إلى رفد عملائها بمكافآت مميزة؛ حيث لا يوجد حد لعدد النقاط التي يمكن اكتسابها أو استبدالها. وللاشتراك في برنامج نجوم التجاري والبدء في جمع النقاط، يمكن تنزيل تطبيق Ooredoo Business أو زيارة الموقع الإلكتروني.

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