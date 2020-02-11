"سندان للتطوير" تطلق أول مجمع سكني على شاطئ الأشخرة بتكلفة 6 ملايين ريال

< الحارثية: "سندان" تحرص على تلبية احتياجات المجتمع بمختلف القطاعات

< الكندي: أهمية "السيف" تنبع من ندرة المشاريع المماثلة في الأشخرة

مسقط - الرؤية

تشيد "سندان للتطوير" مجمع السيف السكني على شاطئ نيابة الأشخرة ذات الأجواء الاستثنائية، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 6 ملايين ريال على مساحة 24 ألف متر مربع؛ ليكون تجربة فريدة للعيش الهادئ بعيدا عن صخب المدن وضجيجها.

واحتفلتْ "سندان للتطوير"، أمس، بتدشين مشروع مجمع السيف السكني، وأزاحت راعية المناسبة المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية الستار عن مجسم المشروع؛ إيذانا ببدء عملية الحجز والبيع. ويضم المشروع 75 فيلا مختلفة الأحجام، ومتكاملة الخدمات، وستستغرق عملية الإنشاء في المشروع قرابة 36 شهرا من بدء العمل.

وأعربت المهندسة سهام الحارثية عن سعادتها بالمشروع المميز في نيابة الاشخرة، والتي هي بحاجة لمثل هذه المشاريع لتنشيط الحركة السياحية فيها. وقالت: إنَّ "سندان للتطوير العقاري" أصبحتْ من المطوِّرين النشطين في القطاع العقاري بالسلطنة، ومساهما حقيقيا في مسيرة التنمية؛ نظرا لنوعية المشاريع التي تقوم بتنفيذها لتلبية الاحتياجات في مختلف القطاعات، مضيفة أنَّ مجمع السيف يعكس الدور الذي تضطلع به "سندان للتطوير العقاري" في ترجمة الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص.

من جانبه، أبدى محمد بن سليمان الكندي رئيس مجلس إدارة "سندان للتطوير"، سعادته بإطلاق المشروع الجديد ليكون إضافة أخرى للمشاريع النوعية الأخرى التي تمَّ تدشينها، مؤكدا أنَّ "سندان للتطوير العقاري" تسير وفق إستراتيجية واضحة المعالم، تعتمد على إقامة مشاريع منتقاة في القطاع العقاري تلبِّي احتياجات المجتمع؛ لتكون مساهما حقيقيا في مسيرة التنمية التي تشهدها السلطنة بتوفير حلول تراعي متطلبات كافة شرائح المجتمع، ويشكل مشروع مدينة سندان أحد المشاريع البارزة في السلطنة والذي سيتم افتتاحه في مطلع الشهر المقبل، إلى جانب مشروع مجمع ميرياد السكني للطالبات، وهو في مرحلة الإنشاء حاليا.

وأضاف الكندي أنَّ إقامة مجمع السيف يُمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنيابة الأشخرة، في ظل نُدرة المشاريع المماثلة؛ حيث يعدُّ الأول من نوعه، وستكون له آثار إيجابية في تنشيط الحركة في هذه النيابة التي تعتبر واحدة من مناطق الجذب السياحي؛ لما تمتاز به من طقس معتدل وشواطئ جميلة، مشيرا إلى أنَّ إقامة المشروع جاءت بعد دراسات مستفيضة.

وأوضح علي حسن سليمان الرئيس التنفيذي لـ"سندان للتطوير"، أنَّ مجمع السيف السكني أحد المشاريع المميزة، وسيكون علامة فارقة في نيابة الاشخرة كأول مشروع فلل سكني متكامل الخدمات في موقع إستراتيجي على شاطئ بحر العرب؛ حيث سينعم قاطنوه بالهواء العليل والهدوء بعيدا عن صخب المدن.

وأشار سليمان إلى أن "سندان للتطوير" تهدف لإنشاء مشاريع نوعية وفريدة من منطلق حاجة المجتمع لهذه المشاريع والتميز بابتكار الحلول المناسبة، مراعين الأهداف التجارية. وقال إنَّ "سندان للتطوير" حرصتْ على إنشاء مجمع السيف السكني بمواصفات راقية؛ حيث تتوافر بين جنباته متطلبات الحياة العصرية من مرافق وخدمات؛ منها: منطقة ألعاب للأطفال، وحدائق غناء، وممرات خضراء، وخدمات الأمن والحراسة، ومركز تجاري يخدم القاطنين والمقيمين، ومواقف سيارات مستقلة لكل وحدة سكنية ومسجد، إضافة إلى تهيئة أماكن في الوحدات لإقامة أحواض السباحة حسب طلب المشتري.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"سندان للتطوير"، أنَّ بيع الوحدات يجري بنظام التملك للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، واصفا مشروع مجمع الفلل السكني بأنه فرصة مناسبة للاستثمار في ظل ندرة وجود فلل راقية في نيابة الأشخرة السياحية. وقال إن "سندان للتطوير العقاري" وفرت حلولا وتسهيلات للراغبين في الشراء والتملك في مجمع السيف السكني؛ من خلال طريقة سداد ميسرة، كما تم الاتفاق مع عدة بنوك لتسهيل الحصول على قروض للراغبين بالشراء عن طريق البنك.

ويضمُّ مجمع السيف السكني 75 فيلا مختلفة الأحجام؛ حيث تتوافر ثلاثة مقاسات للوحدات؛ منها: فلل اللؤلؤ وهي مواجهة للبحر وتتضمن خمس غرف نوم إلى جانب الملحقات على مساحة 380 مترا، وفلل النسيم وتحتوي على 4 غرف نوم مع ملحقاتها على مساحة 242 مترا، وفلل الصدف والمرجان والجنائن وتحتوي كل واحدة منها على ثلاث غرف نوم مع الملحقات الأخرى وذلك على مساحة 204 أمتار.

وتشتهر نيابة الأشخرة بأجوائها المعتدلة على مدار العام؛ ففي فصل الصيف لا تتعدى الحرارة فيها 28 درجة مئوية، كما تمتاز بشواطئ وكثبان رملية ناعمة؛ مما يجعلها قبلة للسياح من داخل وخارج السلطنة. كما تعدُّ نيابة الأشخرة وجهة مثالية لممارسة العديد من الهوايات والأنشطة الترفيهية كالتزلج على الأمواج ورحلات الصيد والتخييم الشاطئي والاستمتاع بالأخوار البحرية ومراقبة الطيور المائية والسلاحف، وتتوسَّط العديد من المواقع السياحية الأخرى؛ ومنها: محمية رأس الجنز، ومصيرة، ورأس الحد.